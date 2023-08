Attenzione alle illusioni ottiche. Lainsi è globalizzata, eppure non è unamondiale. Il suo impatto, in ogni caso, si fa sentire ovunque, e le decisioni politiche rispetto allo svolgimento del conflitto, alimentate ...All'intercessione di San Bartolomeo affidiamo la cara, così duramente provata dala. Fratelli e sorelle, preghioamo per gli ucraini. (...) Ndr. Dal 2004, il 23 agosto insi ...Nel 2019 il matrimonio con Kurenkov e dall'inizio dellail lavoro in una Ong che ha ottenuto ...nelle zone occupate dai russi nelle prime fasi dell'operazione militare speciale in. Prima ...

Guerra Ucraina – Russia, le news di oggi: Mosca: “Drone ucraino su Belgorod: 3 morti”. Usa: “Non sosteniamo attacchi ... la Repubblica

Un nuovo attacco sventato su Mosca, tre morti a Belgorod e i droni russi che colpiscono i granai a Odessa e sul Danubio. Lo scontro tra Russia e Ucraina, giunto al giorno numero 546, arriva dopo una ...Attenzione alle illusioni ottiche. La guerra in Ucraina si è globalizzata, eppure non è una guerra mondiale. Il suo impatto, in ogni caso, si fa sentire ovunque, e le decisioni politiche rispetto allo ...