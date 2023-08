(Di mercoledì 23 agosto 2023) Sul Corriere della Sera un’intervista durissima di Gabriele, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).rompe il silenzio per parlare di tutto: la scelta di Luciano Spalletti come nuovo allenatore, la complicata situazione con Napoli, l’inaspettato comportamento di Robertoe la sua visione per il futuro del calcio italiano.e la scelta di Spalletti: puntare sui giovani Nella scelta del nuovo allenatore della squadra azzurra,ha voluto puntare su una figura forte e sicura: “Perché ha vinto lo scudetto facendo emozionare Napoli e tutti quelli che amano il calcio,” ha rivelato. “Ma soprattutto perché, già alla prima telefonata, ha mostrato un entusiasmo contagioso”. E ha parlato di una scelta romantica e ponderata, con ...

... persino il presidente della Federazione italiana giuoco calcio (FGCI) , Gabriele, deve ... E sornione continuerà a sorridere, mentre Carletto da lassù griderà la propriagentile anche al ...... il molto discorrere, l'urtarsi, il gusto scugnizzo per la sfida, lamai doma, la facoltà ... Presieduta da tal Gabriele, fedele maggiordomo di casa Agnelli. Tutti a tremare per le ...... con il contributo proprio di. Colui che avvallò la penalizzazione in classifica della Juve ... C'è però chi insiste su questa versione, e - come spesso capita in questi casi - adi ...

La furia di Gravina: “Mancini In tre lo sappiamo: ecco la verità” Nicola Porro

Il dialogo tra Gravina e Mancini non è bastato a risolvere la questione ... Proviamo a capire cosa è successo nelle ultime settimane, tra ufficialità e indiscrezioni. Bonucci è una furia dopo le ...Per principio, non credo ai ciarlatani che riscuotono grande successo sui social con le loro bufale fatte passare per notizie attendibili, così come nemmeno credo alla versione secondo cui la FIGC vol ...