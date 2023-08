La Ferrari lavora per il futuro | ma Vasseur crede che le Rosse miglioreranno già in questa stagione

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Per chi lo avesse dimenticato c’è ancora un Mondiale di Formula 1 in corso. La lunga pausa estiva non ha aiutato. Chiedi in giro e tutti sono convinti che lo abbia già vinto Verstappen e tutto sia già finito. Invece abbiamo appena oltrepassato la metà e da domenica in Olanda, proprio da casa Verstappen, si riparte. Mancano ancora dieci gare. E anche se nessunoche qualcuno possa vincerle al di fuori di Max, si andrà in pista alla ricerca dell’impossibile. Almeno dietro ci sarà lotta. Mercedes, Aston Martin,e ora anche McLaren hanno prestazioni molto vicine tra loro. Peccato siano molto lontane da quelle della Red Bull. La pausa estiva ha aiutato poco o nulla perché per regolamento le fabbriche dovevano restare chiuse. Non crediate però che siano stati tutti sotto il sole come i piloti che hanno instragrammato le loro vacanze. I computer ...

Commenta per primo La Sampdoriaper rinforzare la difesa. In orbita blucerchiata era entrato Gianmarcodel Sassuolo , ma nelle ultime ore si registra un rallentamento decisivo . Come riportato da Sky , a far saltare ...... che interessino il concept progettuale della futura Haas 2024, servirà lavorare insieme a... quasi quanto dicembre nello sviluppo della nuova macchina, simolto duramente". Guarda anche ...... difensore in arrivo in prestito dalla Juventus; vicino anche il ritorno di Alexdal ... sisempre per l'arrivo dall'Udinese in regime di svincolo di Pereyra che rappresenterebbe la ...

F1, Vasseur sul futuro della Ferrari: “A breve annunceremo i nuovi ... Automoto.it

"Non dovremo aspettare l’arrivo dei nuovi per tornare a essere competitivi. Non voglio rimandare i nostri obiettivi. Il vantaggio della Red Bull era troppo grande per recuperarlo, ma abbiamo recuperat ...Alla vigilia del Gran Premio d'Olanda 2023 di Formula 1, il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, ha voluto fare il punto della situazione della Rossa con la stampa, a cominciare dai nuovi acqui ...