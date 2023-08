Kenan Yildiz | è nata una stella alla Dacia Arena

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Riprendendo la citazione di Massimo Callegari “èunaall’Etihad”, usata per commentare la rete di Kylian Mbappé segcon il Monaco contro il Manchester City in Champions League, possiamo dire: “, èuna”. Forse è troppo presto ma quello che è successo durante Udinese-Juventus, prima partita della stagione ci ha mostrato che ci sono tutti i presupposti per sentire, in futuro, il nome del turco. La scelta di Allegri basta per comprendere il talento di questo ragazzo classe 2005: fare esordireprima gara stagionale è più che un segno; vuole dire che sei un predestinato., dalle giovaniliprima squadra ...

L'esordio diin maglia bianconera è stato in parte oscurato dalla bella prestazione della Juventus di Chiesa e Vlahovic . Meglio così, penserà Allegri , che con i giovani ha sempre preferito ...Così il tecnico della Juventus dopo la larga vittoria contro l'Udinese aveva commentato la prestazione del turco, giovane promessa bianconera. Sembrava una battuta, invece Allegri non ...Commenta per primo ' Domani si taglia i capelli perché se li è toccati cento volte : facciamo le cose come si devono fare', aveva detto domenica sera Massimiliano Allegri parlando dinella conferenza stampa dopo Udinese - Juventus 0 - 3. Ieri il 18enne turco ex Bayern Monaco, che ha esordito in Serie A proprio a Udine , ha subito eseguito gli ordini del suo allenatore ...

Juventus, Kenan Yildiz si taglia i capelli dopo 'l'avvertimento' di Allegri - Sportmediaset Sport Mediaset

Dopo aver esordito in Serie A con la Juventus, per Yildiz potrebbe presto arrivare il debutto in Nazionale. Dopo l’esordio in Serie A, potrebbe presto arrivare quello in Nazionale maggiore. Quello che ...Qualche mese fa la Primavera gli stava stretta, l'estate gli ha aperto le porte della prima squadra: strappato alle big d'Europa, i primi passi tra i "grandi" sono un primo passo per prolungare l'acco ...