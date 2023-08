(Di mercoledì 23 agosto 2023) L'incredibile storia dellaGP, l'unico team nella storia della F1 ad aver vinto titolo piloti e costruttori al debutto, raccontata dascorse ore sono state diffuse ledi: The Impossible Formula 1 Story che mostrano la starche intervista personaggi come Jenson Button e Ross. La serie in quattro parti racconta la storia di come il team, a corto di personale, di finanziamenti e indipendente dopo l'addio della Honda l'anno precedente, nel 2009 vinse il campionato del mondo. La serie sarà trasmessa in anteprima su Disney+ nel corso dell'anno. Precedentemente noto come Honda, il team cambiò denominazione inGP dopo ...

Dopo le prime apparizioni in sitcom, il 1994 fu l'anno d'oro per la Bullock che la vide protagonista del kolossal Speed al fianco di. L'anno seguente fu la volta della commedia ...Come è riemerso da una intervista su Buzzfeed,ha aiutato Charlize Theron negli allenamenti necessari per le riprese di Atomica Bionda , action - movie del 2017 diretto da David Leitch. La storia era già nota, ma è tornata ancora una ...L'universo che ruota attorno a John Wick , saga cinematografica con protagonista, sta per sbarcare sul piccolo schermo. The Continental è l'attesissima miniserie prequel/spin - off della serie di film prodotti dal 2014 e si appresta ad esordire in Italia su Prime ...

Keanu Reeves nelle prime immagini del documentario sulla Brawn GP Movieplayer

Prima di girare John Wick 2, Reeves ha offerto il suo aiuto alla collega per alcune scene del suo film action.Poche saghe d'azione negli ultimi anni hanno ottenuto il successo di John Wick, con protagonista Keanu Reeves. Non l'ha ottenuto Atomica Bionda, nonostante la presenza di una protagonista come ...