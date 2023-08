Kate Middleton svela il semplice gesto vietatole durante le apparizioni pubbliche

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 23 agosto 2023)di recente hato che la sua libertà d’azionelein pubblico è fortemente limitata a causa del rigido protocollo imposto dalla famiglia reale inglese. E in particolare per quanto riguarda unalquanto usuale per figure di spicco come lei. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Non è una novità che le regole di etichetta rappresentino parte essenziale della vita dei reali. Gran parte di queste derivano da una tradizione secolare e sono tramandate di generazione in generazione andando ad influenzare notevolmente il loro comportamento in pubblico. La famiglia reale britannica, per l’appunto, è famosa per seguire un rigoroso protocollo, il quale prescrive di osservare determinati atteggiamenti nel corso degli eventi ...