Karolina Muchova | la nuova top - 10 partita da lontano

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Da numero 151 del mondo a top - 10 in meno di otto mesi? Si può . Certo, serve un background di un determinato livello, quindi una finale Slam e un'altra in un WTA 1000, ma il traguardo non è ...

Un caso Forse sì o magari no, perché l'approdo fra le migliori dieci giocatrici del mondo è davvero un regalo per: in forte crescita nel 2021, poi terribilmente frenata dagli ...Interviste Tennisnon è riuscita a conquistare il primo torneo WTA 1000 in carriera a Cincinnati. La giocatrice ceca si è spinta fino all'ultimo atto del Western & Southern Open disputando partite ...Iga Swiatek Aryna Sabalenka Jessica Pegula Elena Rybakina Ons Jabeur Cori Gauff Caroline Garcia Maria Sakkari Marketa VondrousovaPetra Kvitova Barbora Krejcikova Daria Kasatkina ...

A trionfare è stata Coco Gauff, che ha celebrato il più importante successo in carriera di fronte al pubblico di casa. Muchova è una delle tenniste più apprezzate del circuito grazie al suo ...Non è sempre facile nel mondo del tennis trovare un equilibrio tra pensieri positivi e negativi. Karolina Muchova ha conquistato la prima finale in un evento WTA 1000 e celebrerà l’ingresso in top ten ...