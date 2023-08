Juventus | quale futuro per Samuel Iling-Junior?

(Di mercoledì 23 agosto 2023) L’esterno inglese dellainsieme alla dirigenza bianconera, in questi giorni sta decidendo il proprio, possibile per lui una cessione in prestito o a titolo definitivo. Lo spazio per il giovane calciatore, in una stagione senza coppe europee, potrebbe infatti, essere poco. Proprio per questo dunque il giovane potrebbe accettare di buon grado una nuova destinazione dove poter giocare con continuità. La stessa, che ha bisogno di soldi dati i problemi di bilancio senza gli introiti della Champions League, non si opporrebbe davanti ad una buona offerta. I bianconeri, per privarsi del talentuoso 19enne inglese, chiedono una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Sul calciatore più club nelle ultime ore hanno preso informazioni, dunque, è ...

... allaha avuto accesso grazie al 'ripescaggio' decretato dall'Uefa dopo la squalifica che ha colpito la. In virtù del settimo posto dello scorso anno, infatti, dovevano essere i ...Una lunga chiacchierata con il giornalista Alessandro Alciato durante lal'allenatore del ... Senza le coppe lasarà molto pericolosa ". Sullo scudetto del Napoli: " Il Napoli ha fatto un ...... lasarebbe pronta a riportare in bianconero Alvaro Morata . Negli ultimi giorni sembra essersi acceso l'interesse del Fulham per il giovane attaccante bianconero, per ilsi parla di ...

Cassano strabiliato dal gioco della Juventus: Ma ora mi viene ... Fanpage.it

Il calciomercato in Italia terminerà alle 20 di venerdì 1° settembre, almeno quello in entrata. Per le cessioni ci potrebbe essere anche più tempo provando a sfruttare le finestre più ampie di altri m ...Nonostante il calciomercato sia in piena evoluzione e la nostra amata Serie A sia appena incominciata, c’è sempre momento per rievocare bei ricordi, come in questo caso per i tifosi della Juventus. L’ ...