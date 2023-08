Juventus | ancora per Morata

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Calcio italiano: 23/08/2023 Alle 19:29 CEST L’attaccante spagnolo potrebbe affrontare la sua terza tappa nel girone bianconero, nel quale ha già militato tra il 2014 e il 2016 e tra il 2020 e il 2022 Dopo l’interesse dell’Arabia per De Paul, anche Witsel o Carrasco sono oggetto del desiderio del Paese saudita Le seconde parti non sono mai state buone, o almeno così dice il proverbio. Beh immagina il terzo. Álvaropotrebbe vivere la sua terza avventura allasecondo diversi media italiani come ‘Tuttosport’ e come riportato da ‘Sky Sport’. La squadra italiana avrebbe attivato l’operazione per l’attaccante dell’Atlético Madrid se riescono a far uscire prima il loro attaccante Moise Kean. Il Fulham, squadra della Premier League, ha mostrato interesse per il 23enne attaccante italiano. La ...