(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il calcioin Italia terminerà alle 20 di venerdì 1° settembre, almeno quello in entrata. Per le cessioni ci potrebbe...

lettere che esprimono alla perfezione il sentimento che ha accompagnato la Juventus alla ... lasi è tuffata nel campionato con cattiveria. Quella che sulla carta mostrerà ogni volta che ...... non ha mai allenato, Milan, Inter perché aveva la lingua lunga e diceva sempre quello che ... Maglia numero, Palanca giocava da seconda punta o da centravanti (segnava anche di testa ...Sarà difficile per laquest'anno, ma senza Coppe Europee, avrà la possibilità di concentrarsi ... Tra questigiocatore, quello che più continua a stupirmi è senza dubbio Adrien Rabiot: ...

Juve, undici casi aperti a dieci giorni dalla fine del mercato ilBianconero

Il calciomercato in Italia terminerà alle 20 di venerdì 1° settembre, almeno quello in entrata. Per le cessioni ci potrebbe essere anche più tempo provando a sfruttare le finestre più ampie di altri m ...Da record dopo Riva e Cavani Domenico Berardi ha appena compiuto 29 anni, undici dei quali trascorsi con la maglia del Sassuolo. Ha scritto record (nessuno ha segnato come lui in neroverde, 113 gol in ...