Judo | Francesco Crociani si tinge di bronzo nei 50 kg dei Mondiali 2023 Cadetti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Calato il sipario sulla prima giornata deidi, sul tatami di Zagabria (Croazia). Sono stati assegnati quattro titoli iridati nel day-1, ovvero quelli delle categorie più leggere: -40 kg e -44 kg femminili, -50 kg e -55 kg maschili. In casa Italia, si è potuto festeggiare ildinei -50 kg. Grande il percorso dell’azzurrino, spintosi al Final Block e capace di spuntarla nella Finale per il terzo posto contro il kazako Nurbol Askar, mettendo in atto un wazari di contro-tecnica nel Golden Score. Un bel percorso dell’atleta tricolore, che aveva iniziato la propria avventura con il successo al primo turno contro il kosovaro Uvejs Nesimi, replicando contro il mongolo Bat-Enerel Batbileg. Nei quarti di finale, l’ostacolo ...