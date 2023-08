Jennifer Lopez va in vacanza da sola Ma a casa è felice col marito

Leggi su panorama

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Gli amanti del gossip sono rimasti delusi. Nessuna crisi tra Ben e JLo. In occasione del primo anniversario di matrimonio,ha dedicato alBen Affleck un romantico post su Instagram: «Guardo il mio anello e mi sento sopraffatta».Eppure c'era chi credeva che la coppia stesse per scoppiare. La bella, infatti, era stata avvistata «da» ina Capri. Nell’estate dove l’unica emozione pare sia pubblicare gli scontrini «roventi», la Queen indiscussa è solo lei.è calata in Costiera Amalfitana per regalarci uno show degno di una diva hollywoodiana. In tubino argentato (e pinza nei capelli, lei può) canta I Will Survive di Gloria Gaynor nella celebre taverna «Anema e Core» tra il plauso generale. Poi in ...