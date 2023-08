James Blunt torna in Italia | un’unica data ad Assago nel 2024 | i biglietti

(Di mercoledì 23 agosto 2023)e la sua band suoneranno ininal Mediolanum Forum di Milano nel, ie la sua band suoneranno ininal Mediolanum Forum di Milano sabato 2 marzo, in occasione del Who We Used To Be Tour per l’uscita dell’omonimo album, fuori il 27 ottobre. Isaranno disponibili in prevendita per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di martedì 29 agosto. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale deisarà aperta dalle ore 10.00 di venerdì 1°settembre su www.ticketmaster.it, ...

Al via la prevendita dei biglietti per il concerto di James Blunt al Mediolanum Forum di Assago (Milano) nel 2024. L'artista tornerà in Italia per un unico grande appuntamento dal vivo in programma il prossimo 2 marzo.

Il cantante britannico ritornerà ad esibirsi in Svizzera la prossima primavera. La sua tournée "Who we used to be" sarà all'Hallenstadion di Zurigo il primo marzo. Nel marzo 2020 Blunt avrebbe dovuto fare tappa in Svizzera