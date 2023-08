James Blunt in concerto a Milano il 2 marzo 2024 | biglietti

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Annunciata l’unica data italiana al Mediolanum Forum didel “Who We Used To Be Tour”,disponibili dal 29 agostoe la sua band suoneranno in Italia in un’unica data al Mediolanum Forum disabato 2, in occasione del Who We Used To Be Tour per l’uscita dell’omonimo album, fuori il 27 ottobre. “Non riesco a trovare le parole per dire quanto sono felice di tornare in tour nel” dice. “Il mio nuovo album è stato incredibilmente divertente da scrivere e da registrare, e alcuni nuovi pezzi riusciranno senza dubbio a farvi tornare a ballare. Non vedo l’ora di lanciarmi su di voi nell’arena più vicina a voi”. Prima però,e la sua band ...

... Murphy sarà inoltre affiancato da un cast all star, composto da Emily- la botanica e ... Matthew Modine , Casey Affleck , Jack Quaid, David Dastmalchian , Jason Clarke , Alex Wolff,D'...... e che aiuterà la dottoressa Lily Houghton, interpretata da Emily, in una pericolosa ... A sventare la rapina - inizialmente - l'agenteRansome, interpretato proprio da Dwayne Johnson. Nel ...... continuando ad abitare nel suo appartamento a St's Palace. Si è sposata in gran segreto Un ... Beatrice alla London Marathon nel 2010 (foto Getty) Ha recitato con EmilyNel 2009 la figlia ...

James Blunt, il nuovo brano è "Beside You" - KissKiss.it Radio Kiss Kiss

James Blunt e la sua band suoneranno in Italia in un’unica data al Mediolanum Forum di Milano sabato 2 marzo 2024, in occasione del Who We Used To Be Tour per l’uscita dell’omonimo album, fuori il 27 ...James Blunt torna con il nuovo album “Who we used to be”, in uscita il 27 ottobre, anticipato dal singolo up-tempo "Beside You". Prodotto da The Six, un collettivo di Manchester che ha lavorato con Cl ...