Italvolley | Mazzanti | “Arriviamo agli ottavi con consapevolezza e un’anima grande”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Davideha parlato al termine della sfida vinta contro la Croazia, all’Europeo di Volley femminile, valevole per l’accesso: “La cosa importante questa sera era uscire dal girone con, perché quando arrividevi avere delle sensazioni buone. Credo che le abbiamo trovate in vista delle partite da dentro o fuori che dovremo affrontare con maggiore continuità. Abbiamo, è quello che abbiamo costruito, una squadra con tante carte e possibilità”. Poi parlando della Croazia: “Ci siamo sentite un po’ piccole andando sotto in certe situazioni, sbando qualcosa di troppo mentre in attacco, come ieri, abbiamo fatto belle cose. Non abbiamo sperimentato stasera ma fatto rifiatare ...

...perche può dunque verificare la condizione di tutte le sue atlete, in particolare nella 'staffetta' per il ruolo di opposto tra Egonu e Antropova . Il quinto match dell'è in ...Prosegue senza ostacoli il cammino nell'Europeo per l'femminile, che batte 3 - 0 anche la Bosnia ed Erzegovina (parziali di 25 - 21, 25 - 17 e ...tiene a riposo precauzionale ...... ha detto il Ct dell'parlando della nuova medaglia d'oro nel salto in alto al Mondiale di Budapest. ( GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA DI TAMBERI ): 'Sento una responsabilità diversa' Su ...

Volley, Mazzanti: "Egonu in panchina Ci siamo parlati, sa cosa voglio da lei" Sky Sport

Le azzurre di Mazzanti chiudono il Gruppo B a punteggio pieno: ora gli ottavi di finale contro la Spagna ...Partita comunque importante per Mazzanti che può dunque verificare la condizione di tutte le sue atlete, in particolare nella "staffetta" per il ruolo di opposto tra Egonu e Antropova. Il quinto match ...