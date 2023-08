Italia | Gravina tuona su Mancini | “Dichiarazioni inappropriate e offensive”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) “Un fulmine a ciel sereno”, così si è espresso al Corriere della Sera il presidente della Federazionena Giuoco Calcio in merito all’addio di. Per Gabrielesi tratta di una separazione inaspettata e che ha lasciato a bocca porta tutti coloro che hanno assistito al cammino dell’nel corso di questi anni. La L'articolo proviene da Il Difforme.

Inizia così Gabrielenell'intervista rilasciata al quotidiano, sottolineando quanto le dichiarazioni dell'ex tecnico della nazionale italiana non siano state accolte in maniera piacevole. Il ...Il presidente della FIGC, Gabriele, ha espresso il suo disappunto riguardo all'approccio dell'ex commissario tecnico dell'nel comunicare la sua decisione di lasciare il ruolo....Valutazioni in corso anche sul suo conto con la richiesta precisa didi non perderlo e inserirlo in qualche modo nello staff azzurro. FEMMINILE - Come la Nazionale maschile, anche quella ...

Italia, Gravina durissimo su Mancini: "Parole sconfortanti e offensive" Fantacalcio ®

Il presidente della Figc, intervistato dal Corriere della Sera, ha volto replicare all’ormai ex CT dimissionario due domeniche fa Gabriele Gravina ha voluto puntualizzare, atttraverso un’intervista al ...Gravina a testa bassa contro Mancini, dimessosi dalla Nazionale il 13 agosto, e De Laurentiis, che ha criticato la Figc prima della nomina di Spalletti come nuovo ct. In un'intervista al ...