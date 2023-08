Italia | fissata la conferenza di presentazione di Spalletti

(Di mercoledì 23 agosto 2023) La Figc ha comunicato la data e l’orario per lastampa didi Luciano. I dettagli Di seguito il comunicato della Figc su. COMUNICATO – Sabato 2 settembre alle ore 11, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, sarà presentato ai media il Commissario Tecnico della Nazionale Luciano. Il neo Ct incontrerà i giornalisti insieme al presidente federale Gabriele Gravina. Nella giornata di venerdì 1° settembre sarà diramata la lista dei convocati per le gare valide per le qualificazioni a EURO 2024 con Macedonia del Nord (9 settembre a Skopje) e Ucraina (12 settembre a Milano).

