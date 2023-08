Isola 17 | Marco Mazzoli svela quali sono le critiche che lo feriscono di più | “Mi dispiace sentirmi dire che…”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Èil vincitore dell’ultima edizione de L’dei Famosi. Lo speaker radiofonico de Lo Zoo di 105, arrivato in Honduras in coppia con il collega Paolo Noise – costretto poi al ritiro per problemi di salute – ha vinto con il 60% dei voti. Dopo il reality, è tornato al suo lavoro e dalla sua amatissima moglie Stefania Pittalunga, alla quale ha promesso di risposarla al più presto. Di recente, nel corso di un’intervista rilasciata sulle pagine di Novella 2000,ha confessato che molto presto ci saranno belle novità che lo riguardano! Da quando ho fatto L’mi siaperte tante porte e prossimamente ci saranno tante novità. Delle belle sorprese di cui si parlerà parecchio. Nel corso dell’intervista al settimanale,ha spiegato ...