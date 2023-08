Inter | UFFICIALE | Lazaro torna al Torino Cifre e comunicati

... abbiamo brindato con lui e la mamma di Samardzic, poi ha avanzato delle nuove richieste all'... Colpo in difesa per l'Empoli:Bereszynski dalla Samp dopo il prestito al Napoli della ......che stravolgono i piani su VlahovicL'estate è stata un tumulto di intrecci tra Juventus e, a ... il Monaco starebbe per presentare un'offertada circa 40 milioni di euro per l'attaccante ...... è del Catanzaro Catanzaro,Krajnc. Valoti si trasferisce al Pisa in prestito con diritto ... Atalanta, pres) Brignola (a, Benevento, risc.); Veroli (d, Cagliari, pres.); Pompetti (c,. ...

Inter, UFFICIALE: Esposito alla Sampdoria | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Il Torino ha ufficializzato l'arrivo dell'esterno Valentino Lazaro dall'Inter. Per lui si tratta di un ritorno, visto che già nella scorsa annata aveva vestito la maglia granata in prestito. Questa ...Il Bayern Monaco ha postato la tradizionale foto di squadra di inizio stagione sui propri profili social ma non tutto è andato per il verso giusto ...