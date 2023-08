(Di mercoledì 23 agosto 2023) L’si muove negli ultimi giorni di mercato a caccia degli ultimi tasselli per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi per vivere tre competizioni da protagonista. In attesa dell’arrivo di Benjamin Pavard, atteso nei prossimi giorni a Milano per le visite mediche, i nerazzurri sono concentrati sul reparto offensivo. Joaquinè ormai con le valigie in mano. L’argentino è vicinissimo all’Olympique Marsiglia, da limare gli ultimi dettagli della formula: si parla di un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni complessivi che diventa obbligo (a 12 milioni) al verificarsi di alcune condizioni specifiche. Il sostituto dell’ex Lazio è un ex pronto al. Attesa per ildi Alexis Sanchez A fare il percorso inverso da Marsiglia a Milano sarà una vecchia conoscenza ...

... 40 milioni che stravolgono i piani su VlahovicL'estate è stata un tumulto di intrecci tra Juventus e, a partire da Romelu Lukaku, fino ad arrivare all'ultimadoor: quella che coinvolge ...Ora la sua seconda chance in nerazzurro MERCATO LIVE - ARNAUTOVIC ALL': I DETTAGLI GLI INIZI AL TWENTE E IL MANCATO PASSAGGIO AL CHELSEA NEL 2009 La prima grandedoors della sua ...Ora la sua seconda chance in nerazzurro MERCATO LIVE - ARNAUTOVIC ALL': I DETTAGLI GLI INIZI AL TWENTE E IL MANCATO PASSAGGIO AL CHELSEA NEL 2009 La prima grandedoors della sua ...

Inter, sliding door: Correa ai saluti, c'è un ritorno inaspettato CalcioWeb

L’Inter si muove negli ultimi giorni di mercato a caccia degli ultimi tasselli per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi per vivere tre competizioni da protagonista. In attesa dell’arriv ...Messi wasn’t particularly influential before he scored the goal, and the crowd showered him with boos each time he touched the ball. But the stadium erupted in cheers when the seven-time Ballon d’Or ...