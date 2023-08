Inter | nuova pretendente per Correa | Sanchez aspetta

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Le ultime sulle operazioni in attacco dell’tra la possibile cessione died il ritorno diSecondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l’Olympique Marsiglia avrebbe mostrato unesse concreto nei confronti di Joaquìndell’. I francesi tengono quindi gli occhi aperti sul futuro del calciatore argentino, che potrebbe lasciare il nerazzurro in estate. In caso di partenza di, l’sarebbe pronta a riaccogliere un altro sudamericano, Alexis, che sta solondo il via libera per tornare a Milano. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24