Inter-Marsiglia | trattativa in corso per Correa Sanchez pronto a dire sì

INTER: ANCHE IL MARSIGLIA VUOLE CORREA - Sportmediaset Sport Mediaset

L'Olympique Marsiglia ha mostrato un interesse concreto nei confronti di Joaquìn Correa, attaccante dell'Inter. I francesi tengono quindi gli occhi aperti sul futuro del calciatore argentino, che ...Milano, 23 agosto 2023 – In attesa di Benjamin Pavard, l'Inter continua a lavorare su una serie di uscite. Soprattutto quella riguardante Joaquin Correa, che dopo essere rimasto in panchina per tutta ...