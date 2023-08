Inter dà i numeri ma è sempre un’idea di Inzaghi | Sensi 5 | 6 e pure 7!

(Di mercoledì 23 agosto 2023)chiamata a risolvere il problema creato nel centrocampo didopo la telenovela Samardzic, che dal primo giorno coivolge indirettamente anche l’ormai ex esubero. Tante le nuove opzioni ipotizzate ma praticamente nessuno che si avvicina realmente all’idea iniziale del tecnico nerazzurro, costretto a riadattarsi solo per necessità e non per volontà “specifica” PROFILO MANCANTE – La rosa di Simonenon è ancora completa ma poco ci manca. Pochissimo, anzi. Il calciomercato dell’diverte perché ogni giorno viene dato un aggiornamento che smentisce quello del giorno prima. E il giorno la situazione si capovolge nuovamente. Divertente sì ma è facile distinguere una notizia da una non-notizia. E la non-notizia non è altro che una banale invenzione giornalistica utilizzata per ...

Con la doppietta contro il Monza, Lautaro Martinez è salito a 104 gol con la maglia dell'importanti e che lo proiettano verso la top 10 dei marcatori all time Con la doppietta contro il Monza, Lautaro Martinez è salito a 104 gol con la maglia dell'importanti e ...sono particolarmente interessanti, soprattutto se messi a confronto con l'analoga giornata ... con Roma - Salernitana vista da 450.865 persone ed- Monza a quota 427.918 spettatori. Non ...chiari che certificano un limite importante del Frosinone. L'esperienza è fondamentale per ... Anche la Lazio edhanno sfondato quota 3000. I biancocelesti 3.166 (media 95,94), i nerazzurri ...

I numeri di maglia dell'Inter 2023/24: Thuram con la 9 numero-diez.com

Comunque, in generale i suoi numeri con l’Inter sono molto buoni: 7 vittorie 1 pareggio e 2 sconfitte. Al fianco di Fabbri, ci saranno Mondin e Di Iorio come assistenti e Ayroldi da quarto uomo. Al ...Da settimane si parla di come l'Inter voglia trovare una sistemazione per Joaquin Correa, anche a costo di cederlo in prestito. L'argentino fino ad ora, a qua ...