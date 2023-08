(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il leader del Partito popolare incaricato di formare un governo in Spagna, diciotto migranti muoiono in un incendio nel nordest della Grecia, l’imprenditore Srettha Thavisin nominato premier in Thailandia. Leggi

...progressista dell'esercito istituirono la brigata internazionale libertaria che prese posizione... L'unitàcresceva, superando i 50 effettivi, nonostante i comandanti rigettassero decine di ...Per gli smartphone Nothing è tempo di aggiornamenti:caso del modello annunciato a luglio l'update riguarda alcuni importanti miglioramenti alle ... Phone (2)si è da poco aggiornato alla ...... per l'anno in corso, è statal' Agenzia delle Entrate con la circolare n. 23/E del 1° agosto 2023. L'importo massimo raddoppiacaso di entrambi i genitori lavoratori dipendenti con figli ...

Intanto nel mondo Internazionale

A Noto, intanto, per il furto di sacchi di juta per un valore di centro euro, sono stati denunciati un 28enne ed un minore di 17 anni. Le immagini di videosorveglianza hanno permesso di identificare i ...In Spagna intanto si continua a boccheggiare con Cordova che ha raggiunto 43°C, seppur con 2°C in meno rispetto a lunedì, 43°C anche a Merida e Andujar. Infine in Portogallo si segnalano picchi di ...