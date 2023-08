“Insieme sarà bellissimo” | abbonamenti al via per la DelFes Avellino

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLascalda i motori per la prossima stagione. La formazione irpina affronterà per la Serie B Nazionale per la stagione 2023/2024. Nella mattinata il presidente, Gennaro Canonico ha presentato la nuova campagna. Al fianco del numero uno del sodalizio irpino il direttore sportivo Antonello Nevola e Davide Bolognese. ““, questo il claim adottato dal sodalizio irpino. Questi i prezzi delle tessere: Tribuna Vip 250€; Tribuna Laterale 100€ e Tribuna Superiore 50€. Si potranno acquistare glida lunedì online su Posto Riservato o alla biglietteria del Pala del Mauro dal Lunedì al Venerdì dalle ore 17 alle ore 19. ...

