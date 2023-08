Inondazioni in Cile | almeno tre morti e 30mila isolati

Le immagini aeree dellenello Stadio Fiscal e in parti della citta' di Talca, 200 km a sud di Santiago, in. 23 agosto 2023... incendi boschivi in Sicilia, Calabria, Grecia,e Canada, insopportabili ondate di calore in tutta l'Asia,in India e Giappone, potenti tempeste e alluvioni negli Stati Uniti e in ...... ma anche di, diffuse ondate di calore , incendi e desertificazione. I fenomeni ... Leggi Anche Crisi climatica, intermometro vicino ai 40 gradi. Ma è inverno. Piogge torrenziali in ...

Inondazioni in Cile, case allagate e strade come fiumi: morte 3 persone Corriere TV

Il governo cileno ha riferito che due persone sono morte nelle ultime ore e che quasi 30mila sono rimaste isolate per i forti temporali che ...Il presidente cileno Gabriel Boric ha invitato le persone a prestare la massima attenzione agli avvisi di emergenza per evacuare, dopo che 20.000 persone sono rimaste bloccate nelle regioni allagate a ...