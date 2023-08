(Di mercoledì 23 agosto 2023) Milano, 23 ago. (Adnkronos) - Una manovra sbagliata, forse un'imprudenza dettata da un eccesso di sicurezza, potrebbe essere la causa della morte dell'Paolo Tamburini, 50 anni, morto ieri, in un incidente sul lavoro a Senago, comune in provincia di Milano. E' quanto si apprende da fonti della procura milanese che, contro ignoti, per omicidio colposo. Viveva a Novi Ligure, con la moglie e le due figlie, e lavorava comecollaudatore alla Prisma Impianti in provincia di Alessandria. Stava collaudando un grandeindustriale, che lui stesso aveva progettato e realizzato, quando è statodal macchinario dotato di paratie. La macchina, una volta accesa, ha attirato e ucciso il 50enne, senza lasciargli nessuno scampo. Una morte atroce avvenuta in assenza di ...

... considerando che non era un tecnico meccanico, ma un. Intanto il pubblico ministero di ... Secondo i dati dell'Inail, tra gennaio e agosto sono stati denunciati un totale di 484.561. ...La procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, contro ignoti, per la morte dell'di 50 anni che, nel primo pomeriggio, è stato risucchiato da un ventilatore in una ditta in via Camillo Benso di Cavour 91, a Senago, comune in provincia di Milano. L'operaio, impiegato in ......si stia giocando la palma di presidente più vincente della storia del club proprio con l'... Cosa pensa dei diversiche hanno coinvolto i calciatori azzurri in questi due ritiri ...

Infortuni: ingegnere risucchiato da ventilatore, s’indaga su manovre durante collaudo La Sicilia

Leggi su Sky TG24 l'articolo Incidente a Senago, così l'ingegnere Paolo Tamburini è morto risucchiato da un ventilatore ...SENAGO – Potrebbero arrivare nelle prossime ore dall’autopsia le prime risposte sulle cause e la dinamica dell’infortunio sul lavoro avvenuto ieri, martedì 22 agosto, a Senago in ...