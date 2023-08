' Infermiere Unico sull' Isola del Giglio Grosseto | Nicola Masillo'

Nicola Masillo è l'lavoratore sanitario dell'Isola del Giglio. Gestisce servizi di assistenza ambulatoriale, domiciliare e telemedicina, ma la popolazione estiva raddoppia le ...Unnel triage ai Pronto soccorso valuta se fare il tampone rapido con risultato ... come spiega Lorena Rambaudi, amministratoredi Opere Sociali Servizi che in città gestisce quattro ...Ogni mattina prende il traghetto e rimane sull'isola fino alle 13: in estate è 'super lavoro'. 'Faccio assistenza a due medici al Porto e al Castello. L'importante è l'organizzazione'

Infermiere Nicola Masillo è l'unico lavoratore sanitario dell'Isola del Giglio. Gestisce servizi di assistenza ambulatoriale, domiciliare e telemedicina, ma la popolazione estiva raddoppia le richiest ...