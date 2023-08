(Di mercoledì 23 agosto 2023) Gino, nuovo centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Il Tirreno della suo trasferimento nel club viola Gino, nuovo centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Il Tirreno della suo trasferimento nel club viola. PAROLE – «In realtà, non hanno dovuto convincermi (ride, ndr). Quando mi hanno detto dell’opportunità di arrivare in Italia, hoinche lasi. Sono molto felice di esser qui. Fiorentina? Sì, dalla storia passata a quella di oggi. Qui sono transitati campioni veri, anche per questo è un onore. È scontato fare il solito nome, parlo del grande Batistuta. Lo dico sottovoce: è un idolo, punto. Sì, Firenze è una succursale argentina e io sono un argentino in più».

Commenta per primo Il neo acquisto della Fiorentina Ginoha parlato dalle colonne de Il Tirreno . Queste sono le sue parole: 'Il mio debutto, a ... hoe fatto in modo che la trattativa ...Commenta per primo Il neo acquisto della Fiorentina Ginoha parlato dalle colonne de Il Tirreno . Queste sono le sue parole: 'Il mio debutto, a ... hoe fatto in modo che la trattativa ...

Infantino: «Ho sperato e fatto in modo che la trattativa si chiudesse presto» Calcio News 24

Gino Infantino, centrocampista della Fiorentina ... Quando mi hanno detto dell'opportunità di arrivare in Italia, ho sperato e fatto in modo che la trattativa si chiudesse presto. Sono molto felice di ...Il neo acquisto della Fiorentina Gino Infantino ha parlato dalle colonne de Il Tirreno ... Quando mi hanno detto dell'opportunità di arrivare in Italia, ho sperato e fatto in modo che la trattativa si ...