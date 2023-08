India sulla luna | la sonda Chandrayaan-3 atterra al polo sud del satellite | Delhi cerca il ghiaccio lunare - VIDEO

Al terzo tentativo, l''èLuna ' ed è 'un giorno storico per il settore spaziale indiano'. E' quanto annuncia, entusiasta il primo ministro , Narendra Modi , subito dopo aver assistito, in collegamento dal ...L'Luna con la missione Chandrayaan - 3 : dopo una discesa automatizzata durata circa 20 minuti, il lander Vikram (che trasporta a bordo il rover Pragyan) ha completato con successo l'...Missione compiuta, la sonda indiana, in perfetto orario, è atterrataLuna . Un successo pieno quello raggiunto dall'operazione Chandrayaan - 3. Dopo una discesa ... l'si afferma così come la ...

L'India sbarca sulla Luna per la prima volta: lo storico successo della missione Chandrayaan-3 Corriere della Sera

Per riadattarle e rimodellarle sulla frenesia moderna. Si tratta principalmente di posture, o asana, passive realizzate mediante l’utilizzo di accessori e aiuti. Inventato negli anni 70 dall’indiano ...Nel 2013, l’India e l’Indonesia erano notoriamente annoverate tra le cosiddette “Cinque fragili”, economie dei mercati emergenti che dipendono in larga misura dagli investimenti esteri per finanziare ...