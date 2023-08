India | la sonda Chandrayaan-3 è sulla Luna

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il lander ha completato l'alggio. Modi: "Successo non solo dell'" “L’”. La-3 ha completato la missione con l’alggio alle 14.34 italiane di oggi, 23 agosto 2023. Il premier Narendra Modi, a Johannesburg in Sudafrica per il summit dei Brics, ha seguito in collegamento video le fasi cruciali dell’alggio. “Voglio rivolgermi ai popoli di ogni paese e di ogni regione del mondo: la missione non è solo un successono. In quest’anno il mondo assisterà alla presidenzana del G20. Il nostro approccio sarà ‘una Terra, una famiglia, un futuro”, le parole di Modi. Il successo dell’arriva a pochi giorni dal flop del progetto ...

Alle ore 14:32:55 del 23 agosto 2023 laindiana Chandrayaan - 3 è atterrata con successo sul polo Sud lunare . L'allunaggio si è ... Con questo evento, l'è diventato il quarto Paese a ...È un momento storico per New Delhi, soprattutto dopo il fallimento della Russia con laLuna - 25 avvenuto pochi giorni fa. L'diventa quindi la quarta nazione a compiere un'impresa simile, ...Solo qualche giorno fa anche la Russia aveva provato a far atterrare una suasulla Luna, ma l'operazione si era conclusa in uno schianto . Così l'è la quarta nazione ad aver concluso con ...

“L’India è sulla Luna”. La sonda Chandrayaan-3 ha completato la missione con l’allunaggio alle 14.34 italiane di oggi, 23 agosto 2023. Il premier Narendra Modi, a Johannesburg in Sudafrica per il ...La sonda indiana Chandrayaan-3 e la discesa sulla Luna La discesa, seguita dal mondo intero e soprattutto in India, dove il tentativo di allunaggio ha rappresentato un momento decisivo per l’ISRO, è ...