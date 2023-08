India | la sonda Chandrayaan-3 è sulla Luna

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 23 agosto 2023) (Adnkronos) – "L'". La-3 ha completato la missione con l'alggio alle 14.34 italiane di oggi, 23 agosto 2023. Il premier Narendra Modi, a Johannesburg in Sudafrica per il summit dei Brics, ha seguito in collegamento video le fasi cruciali dell'alggio. "Voglio rivolgermi ai popoli di ogni paese e di ogni regione del mondo: la missione non è solo un successono. In quest'anno il mondo assisterà alla presidenzana del G20. Il nostro approccio sarà 'una Terra, una famiglia, un futuro", le parole di Modi. Il successo dell'arriva a pochi giorni dal flop del progetto-25 con cui la Russia avrebbe voluto inviare una propria...