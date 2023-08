India | la missione spaziale atterrata con successo sulla luna

La conferma di questo primo successo dellaindiana è stata confermata dall'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro). L', dopo Usa, Urss e Cina, è il quarto paese ad avere ...Come suggerisce il nome, Chandrayaan - 3 è la terzalunare dell'. La navicella spaziale è composta da un orbiter, un lander - chiamato Vikram, dal nome del fondatore dell'Isro Vikram ...Un po' come accade sul suolo lunare, in cui l'è presente, mentre la Russia deve guardarlo dalla tv, dopo l'esplosione della sonda Luna - 25 di domenica scorsa.

India, conto alla rovescia per la missione sulla Luna: oggi lo sbarco Sky Tg24

Il lander è atterrato nei pressi del polo sud della Luna. Quella indiana è la prima missione che atterra in questa area della luna.Su Twitter il premier indiano Modi si è congratulato con l'agenzia ...(Adnkronos) – “L’India è sulla Luna”. La sonda Chandrayaan-3 ha completato la missione con l’allunaggio alle 14.34 italiane di oggi, 23 agosto 2023. Il premier Narendra Modi, a Johannesburg in Sudafri ...