India | allunaggio storico riuscito per il lander Chandrayaan - 3

Innanzitutto, rappresenta una nuova opportunità per l'di dimostrare la propria competenza nello sviluppo di tecnologie spaziali avanzate, in particolare per l'. La missione non solo ...L'diventa quindi la quarta nazione a compiere un'impresa simile, dopo Usa, Cina e la stessa Russia . È il primocontrollato sulla superficie lunare da parte di un veicolo spaziale ...Com'è andato l'Cruciale per l', in particolare dopo il fallimento di Luna - 25 , destinata ad allunare nella stessa zona due giorni fa ma schiantatasi per una manovra errata sabato ...

Luna, oggi l'India ritenta lo sbarco: ecco come vederlo in diretta WIRED Italia

(Adnkronos) – “L’India è sulla Luna”. La sonda Chandrayaan-3 ha completato la missione con l’allunaggio alle 14.34 italiane di oggi, 23 agosto 2023. Il premier Narendra Modi, a Johannesburg in Sudafri ...A pochi giorni dallo schianto della missione russa Luna-25, l'India si afferma così come la quarta potenza al mondo sulla Luna (dopo Usa, Unione Sovietica e Cina) e la prima ad atterrare nel polo sud ...