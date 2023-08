Incursione di Meloni sui social di Schlein Ed è rissa sulle Ong

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Botte da orbi tra Giorgiae Elly. L’estate sta scemando e “finalmente”, si fa per dire, la scena politica ritrova un tantino di brio. Motivo del contendere il sempreverde tema dei migranti, sempreverde nel senso che ormai da anni i governi devono fare i conti con un fenomeno in continuo aumento. Quest’anno in particolare. In Italia sono sbarcati oltre 100mila immigrati, molti più rispetto all’anno scorso, ma soprattutto un numero che ormai non si vedeva dal lontano 2017. Il caos è tale che i ruoli ormai tendono ad invertirsi: il governo e la maggioranza devono gestire quell’immigrazione che avevano promesso di fermare; mentre la sinistra, soprattutto sindaci e governatori del Pd, si lamentano per i numeri elevati nei loro centri di accoglienza. In questo “mondo al contrario”, come direbbe il generale Vannacci, Elly ...