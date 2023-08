Incidenti | coinvolti due minori

Leggi su lortica

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Alle ore 10:57 nel comune di Badia Tedalda lungo la strada comunale Pian di Botta una minorenne caduta dalla bicicletta è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice 2 con l’elisoccorso dal Pegaso 1 all’ospedale di Careggi a Firenze. L’ambulanza BLSD di Badia Tedala e l’ambulanza infermierizzata di Pieve Santo Stefano sono arrivate in soccorso della ragazzina. Alle ore 13:42 sulla SR69 nel comune di Laterina Pergine Valdarno a causa di un incidente che ha coinvolto un furgone, un minore che era a bordo del mezzo è rimasto ferito. Il ragazzo è stato trasportato trasportato all’ospedale della Gruccia in Valdarno con codice 2 dall’ambulanza infermierizzata della Misericordia San Giustino Valdarno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri di Arezzo. L'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.