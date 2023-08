Incidente tra auto e moto a Vigano San Martino | grave una 27enne

(Di mercoledì 23 agosto 2023)San. Sarebbero gravi le condizioni di una ragazza di 27 anni rimasta coinvolta in untra un’e unalungo via Nazionale, sul territorio comunale diSan. Ancora poche e frammentarie le informazioni disponibili: la giovane, dopo l’impatto, sarebbe stata sbalzata con violenza dalla sella della suaall’altezza del supermercato Eurospin. Importanti le conseguenze anche sul traffico nella zona. l’allarme è scattato attorno alle 17.45 e sul posto in pochi minuti sono arrivate un’ambulanza della Croce Rossa di Trescore Balneario, un’medica e un elicottero alzatosi in volo da Sondrio. Il personale medico sta operando in codice rosso. Seguono aggiornamenti.

