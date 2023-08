Incidente sul lavoro oggi Roma | resta con la mano incastrata nel compattatore

(Di mercoledì 23 agosto 2023) (Adnkronos) – Un operaio dell'Aet di Ciampino è stato vittima questa mattina, intorno alle 6, di unsul. L'uomo, 56 anni, mentre si trovava ad Anzio () per la raccolta rifiuti, è rimasto con lanel. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per soccorrere l'operaio e l'hanno poi affidato al personale del 118, che l'ha trasportato all’ospedale di zona. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

