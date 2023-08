Incidente o attentato. I mille dubbi della morte () di Evgeny Prigozhin

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Yegevny Prighozin a quanto pare è morto. Abbattuto sui cieli di Russia mentre era a bordo di un jet privato in compagnia del numero due del gruppo, il neonazista Dmitri Utkin. Dunque, era tutto vero. Il golpe, la ribellione, la vendetta. «Ogni traditore sarà punito» aveva promesso Vladimir Putin. E così è stato, almeno in apparenza. Come già con Anna Politkovskaya, Pavel Klebnikov, Sergei Yushenkov e il tentato avvelenamento di Alexey Navalny, solo per citare le vittime più famose del regime putiniano prima che la guerra in Ucraina scatenasse un’ondata di morti improvvise di numerosi dirigenti e imprenditori russi di spicco, molti dei quali defenestrati, impiccati o avvelenati. Ma stavolta è diverso, e la portata di questo possibile «omicidio di Stato» è di quelle destinate a pesare sulle conseguenze politiche anzitutto interne alla Federazione. ...

Mosca annuncia la sua morte, a due mesi dalla rivolta, un anno dopo la sua proclamazione come "eroe della Russia". Il suo jet privato abbattuto nel ...