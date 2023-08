Incidente aereo in Russia | muore il capo della Wagner Prigozhin

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Dieci persone sono morte nello schianto di un jet privato nella regione di Tver, in. Secondo quanto ha riferito l’agenzia Tass, ci sarebbe anche il, Evgenijnella lista dei passeggeri che si trovavano a bordo del jet. Il, Evgenij, e il suo vice, Dmitri Utkin, sono morto in unavvenuto oggi inL’, un Embraer Legacy 600, era in viaggio da Mosca a San Pietroburgo. L’Agenzia federale per il trasportoha avviato un’indagine sullo schianto dell’. Tra i dieci passeggeri, riportano alcuni canali Telegram, c’era anche il numero due del ...