Incendio doloso di rifiuti | due denunciati nel Napoletano

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutinei pressi del depuratore di Sant’Antonio Abate, individuati ei due presunti piromani. Lo fa sapere il sindaco, Ilaria Abagnale. Lo scorso 13 agosto un rogodivampato da un cumulo dispeciali sversati poco prima (un materasso, alcuni pannelli di mobili verniciati, una sedia) aveva messo in allarme la popolazione. L’si era poi rapidamente esteso alle sterpaglie presenti in zona fino a raggiungere il vicino impianto di depurazione gestito dalla Gori. Determinante era stato l’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. “Grazie all’acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti – spiega la prima cittadina – gli agenti di polizia locale, agli ordini del comandante Giuseppe Capuano, hanno individuato ed ...