Inaugurata la strada provinciale di accesso al Santuario della Verna

(Di mercoledì 23 agosto 2023) E’ stataquesta mattina la nuovache porta al. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del presidenteProvincia di Arezzo Alessandro Polcri , del sindaco di ChiusiGiampaolo Tellini, del presidenteRegione Eugenio Giani, del capogruppo di maggioranza in Regione Vincenzo Ceccarelli, del Padre Guardiano Francesco Brasa e delle autorità locali. Il mantoleè stato completamente rinnovato e messo in sicurezza in quanto si trovava in uno stato degradato a causa delle condizioni climatiche caratterizzate dalle frequenti nevicate e gelate, considerata l’altitudine di ...

Al Santuario in sicurezza Oggi si inaugura la strada Lavori per ... LA NAZIONE

Investiti 260 mila euro dalla Provincia di Arezzo: il manto stradale della provinciale è stato completamente rinnovato e messo in sicurezza in quanto si trovava in uno stato degradato ...Anche il governatore Giani al taglio del nastro della rinnovata Provinciale. Sarà più agevole la viabilità di accesso per i pellegrini verso il luogo sacro.