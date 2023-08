In Yemen ho visto orde di profughi e bimbi prigionieri | il loro è un destino sconosciuto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 agosto 2023) di Massimiliano Anni fa un amico Monsignore mi disse: “Prima o poi tutto finisce. Tutto finisce e tutto scorre. Su questa Terra siamo solo debitori, siamo quelli che hanno preso in prestito le cose… e prima o poi queste cose saranno restituite al Signore”. Viaggio sulla strada costiera che va da Aden,del Sud, verso l’Arabia Saudita.didalla Somalia, dall’Etiopia, dal Sudan. Chi diha qualcosa da offrire cerca di contrattare un passaggio verso nord, tra i tanti camion in circolazione sulla carrabile. Ci fermiamo in una stazione di servizio polverosa. Come in una moderna oasi si può trovare un po’ di acqua pulita, ombra e una piccola moschea. Partono con una bottiglia d’acqua tenuta a tracolla con una cordicella e le ciabattine infradito. Lentamente, come chi va verso un ...