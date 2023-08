In Italia ci sono più di ventimila minori stranieri non accompagnati

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Incioltrenon, nove su diecimaschi, quasi uno su cinque ha meno di quattordici anni. E come sottolinea Raffaela Milano di Save the Children «in una condizione di particolare vulnerabilità, viaggiano senza adulti di riferimento e per molti il rischio è che se non si attiva subito un’accoglienza e una rete di protezione possano diventare facile preda di circuiti di illegalità e sfruttamento». Un articolo del Corriere della Sera, firmato da Virginia Piccolillo, fa il punto sui migranti bambini o adolescenti che arrivano nel nostro Paese da soli vengono spesso considerati solo come numeri di un’«emergenza» che non è tale. Spessoanche oggetti di scambi di accuse tra ...