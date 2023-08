Per"è fondamentale aiutare quel 10 - 15% che fuggono da morte e fame, ma anche concentrarsi maggiormente sull'Europa. Da soli non ce la possiamo fare, i territori hanno raggiunto la capacità ..."L'Italia da sola non ce la può fare" a fronteggiare l', con "gli arrivi che probabilmente saliranno ad oltre 200 mila". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca, a Rtl. Deve scendere in campo l'Europa che "non può considerare il ......e sbarchi sono fuori controllo, della mega fabbrica di chip Intel in Veneto da mesi non si hanno notizie'. Ma qualche notizia l'ha fornita ieri. Non molte, ma almeno rassicuranti. '...

Immigrazione, Zaia “Ue latitante, Italia da sola non può farcela” Il Tempo

Attualmente ne abbiamo 550mila, il 13% della popolazione del Veneto”. Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, a Rtl 102.5. “Riconosciamo che questi flussi sono il risultato di molti fattori, ...IMMIGRAZIONE, LUCA ZAIA: “LAMPEDUSA NON È IL LIMITE ITALIANO MA IL LIMITE EUROPEO. L’EUROPA È LATITANTE E NON PUÒ COMPORTARSI COSÌ” «È preoccupante perché gli indicatori e il trend ci dicono che ...