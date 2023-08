Immigrazione | Zaia | ottimo lavoro diplomatico di Giorgia Meloni | è l’Europa che è latitante

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Luca, presidente della Regione Veneto, plaude all’diper fronteggiare il problema dell’ricordando che, che Lampedusa va considerata un confine europeo prima ancora che italiano e svela che solo l’11 per cento dei clandestini sbarcati in Italia ha ottenuto la protezione internazionale. “Direi che il governo, il ministro Piantedosi, sta facendo il possibile davanti ad un flusso che è doppio. Tra l’altro va riconosciuto alla premierche ha riattivano i canali diplomatici a livello internazionale in maniera assolutamente ottima – diceintervenendo a ‘Non Stop News’ in onda su radio Rtl 102.5. – Io penso che la vera ...

Per"è fondamentale aiutare quel 10 - 15% che fuggono da morte e fame, ma anche concentrarsi maggiormente sull'Europa. Da soli non ce la possiamo fare, i territori hanno raggiunto la capacità ...'L'Italia da sola non ce la può fare' a fronteggiare l', con 'gli arrivi che probabilmente saliranno ad oltre 200mila '. Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca, a Non stop news su Rtl. Deve scendere in campo l' Europa che 'non può ...Per"è fondamentale aiutare quel 10 - 15% che fuggono da morte e fame, ma anche concentrarsi maggiormente sull'Europa. Da soli non ce la possiamo fare, i territori hanno raggiunto la capacità ...

Immigrazione, Zaia “Ue latitante, Italia da sola non può farcela” Il Tempo

Attualmente ne abbiamo 550mila, il 13% della popolazione del Veneto”. Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, a Rtl 102.5. “Riconosciamo che questi flussi sono il risultato di molti fattori, ...IMMIGRAZIONE, LUCA ZAIA: “LAMPEDUSA NON È IL LIMITE ITALIANO MA IL LIMITE EUROPEO. L’EUROPA È LATITANTE E NON PUÒ COMPORTARSI COSÌ” «È preoccupante perché gli indicatori e il trend ci dicono che ...