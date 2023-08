(Di mercoledì 23 agosto 2023) Persino a sinistra si accorgono dell'emergenza migranti. Le Regioni del Pd Toscana ed Emilia Romagna capofila della protesta contro il governo. Stefano Bonaccini diceva che il commissario non sarebbe servito, mentre Eugenio Giani parlava di "stato poliziesco". Ora si lamentano dei migranti.

Il 12 luglio la deputata dem Antonella Forattini ha firmato una proposta di legge per 'rendere più accessibile per i pazienti le cure attraverso la cannabis terapeutica, superando ...Nonostante l'inedito fronte comune non sono mancate le scintille tra Fratelli d'Italia e M5s. Donzelli nel suo intervento attacca: 'Si fa chiarezza dopo le consapevoli menzogne di ...