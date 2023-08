(Di mercoledì 23 agosto 2023) Nei nostri articoli precedenti abbiamo condotto interviste con molti imprenditori. Questa volta vogliamo invece allargare gli spazi e coinvolgere anche componenti fondamentali delle istituzioni italiane ed europee all'estero, che svolgono un ruolo essenziale nei paesi dove operiamo e sono cruciali per il successo del Sistema Italia nel mondo. Iniziamo questacondell'Unione Europea in, che dopo 4 anni di servizio svolti durante il difficile periodo del-19 ha da poco concluso il suo incarico. In questariportiamo i momenti salienti e l'importante contributo dei lavori svolti durante il suo mandato., diplomatico italiano, ha assunto il ...

Segre, spiega il quotidiano, è in vacanza con i figli, lei in. In aula ci sono i loro ... Nel fascicolo in esame ci sarebbero anche mail e messaggi della coppia precedenti eal giroconto e ...Attraverso Guerra Fredda ,- 11 settembre , il G. O. P. ha sempre sostenuto che l'ordine mondiale guidato dagli americani dovesse prevedere un forte coinvolgimento militare . I ...... le rivelazioni del The WashingtonTra morti e feriti il bilancio della guerra in Ucraina sfiora quota mezzo milione. Il confronto degli Usa cone Afghanistan Guerra in Ucraina, ...

Il Vietnam post Covid 19: intervista con S.E. Giorgio Aliberti Ambasciatore EU in Vietnam Panorama

Pechino starebbe costruendo una pista di atterraggio sull’isola di Triton. Vicepresidente di Taiwan all’estero con scali negli Usa, dure proteste cinesi. Al via il 23 agosto alle esercitazioni Usa, Gi ...La Cina sta costruendo una pista aerea su un'altra isola contesa nel mar Cinese meridionale, rivendicata da Vietnam e Taiwan, in un'ulteriore mossa per rivendicare la sovranità sul 90% circa delle acq ...