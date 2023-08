Il teatro San Carlo omaggia Roberto De Simone per i suoi 90 anni

La produzione è dell'Associazione Bel Canto, Opera Network, EnsembleFelice, in collaborazione ... L'appuntamento di Acquasparta sarà preceduto da quello alConsortium di Massa Martana, ...... in via XX Settembre, a due passi dal Palazzo Ducale e da Piazza de Ferrari, dalCarlo ... Gli altri sono il Santa Barbara, business hotel aDonato Milanese, e il budget hotel Alga a Milano. ......Omaggio a Carlo Collodi ' presso la Biblioteca Comunale e ' Il paesaggio ai tre confini ' al... 40 anni di biodiversità ': giovedì 24 agosto (ore 18.00) al chiostro diFrancesco presentazione ...

Teatro San Carlo, una serata speciale per festeggiare i 90 anni del maestro Roberto de Simone ilmattino.it

In occasione del novantesimo compleanno di Roberto De Simone, il sovrintendente del San Carlo, Carlo Fuortes, a nome di tutte le maestranze del teatro desidera rendere omaggio al maestro, ...Il teatro di San Carlo di Napoli rende omaggio a Roberto De Simone in occasione dei suoi 90 anni, che compirà il prossimo 25 agosto. (ANSA) ...