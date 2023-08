(Di mercoledì 23 agosto 2023) Torna a parlare di Napoli Carlo, intervistato anche su quella che fu la sua breve esperienza in azzurro. Una delle esperienze meno prolifiche nella carriera di Carloè senz’altro quella vissuta dallo storico tecnico italiano alla guida del Napoli. L’ex Roma e Milan arrivò infatti all’ombra del Vesuvio come successore di Maurizio Sarri e come ultimo disperato tentativo di riuscire a battere la Juventus nella corsa Scudettata, dopo l’incredibile fallimento degli storici 91 punti. L’ennesimo secondo posto e l’inizio horror nella stagione successiva costarono però la panchina adin favore di Gattuso, con l’attuale allenatore dei blancos che si accasò all’Everton prima di tornare alMadrid. Intervistato ai microfoni di Radio Serie A, il tecnico è tornato a parlare della propria esperienza ...

Calciomercato Juventus, ilsu LaporteIlMadridsu Aymeric Laporte, centrale francese in uscita dal Manchester City e accostato in passato anche alla Juventus. Laporte (LaPresse) - ...E che squadre:Madrid e Tottenham . I primi hanno dato l'addio a Karim Benzema , senza ancora trovare il sostituto. A Madrid volevano Kylian Mbappè , altra telenovela estiva, ma il giallo sembra ...Giannis Antetokounmpocon un tweet nella querelle in essere tra Paris Saint Germain, Kylian Mbappé e Al Hilal per ...ulteriormente la sua avventura parigina e di fatto si è promesso al...

Il Real irrompe su Osimhen L'ammissione di Ancelotti non lascia dubbi Spazio Napoli

Il Real Madrid deve fare diverse operazioni nelle ultime due settimane di mercato: irruzione dei blancos e Juve spiazzata ...Il portiere belga si è infortunato al ginocchio in allenamento lasciando il campo in lacrime, sarà operato nei prossimi giorni. Possibile ...